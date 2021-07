¿Cuántas personas matará el aumento de emisiones de carbono? /

Un nuevo estudio ha establecido cuántas vidas futuras se perderán, o se salvarán, dependiendo de si aumentamos o disminuimos nuestras emisiones de carbono actuales.

El autor, R. Daniel Bressler, candidato a doctor en el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, vio una brecha importante en las estimaciones actuales del costo social del carbono, la cifra en dólares que los economistas asignan a cada tonelada de emisiones, según los daños futuros que se espera infligir. Aunque estudios recientes proyectan que el cambio climático causará millones de muertes prematuras, las estimaciones actuales del costo social del carbono se basan en investigaciones obsoletas que no incluyen esas proyecciones. Su estudio se publica en Nature Communications.

Al establecer la nueva métrica del 'coste en mortalidad del carbono' Bressler no afirma que su número sea definitivo. Calculó el impacto del cambio climático en la mortalidad basándose en varios estudios clave de salud pública. Pero hay mucha incertidumbre en esos estudios; Los principales hallazgos de Bressler se basan en sus estimaciones centrales. Por otro lado, el estudio de Bressler solo tiene en cuenta la mortalidad directa relacionada con la temperatura, como el golpe de calor; omite posibles muertes por tormentas, inundaciones, malas cosechas, enfermedades infecciosas o guerras, todas amenazas ampliamente predichas, pero más difíciles de cuantificar. Admite que su estimación podría, de hecho, "ser una subestimación enorme".

Suponiendo que las emisiones continúan aumentando en su camino alto actual, se le ocurrió un número: 2,26 X 10 elevado a -4, o 0,000226 muertes en exceso este siglo por tonelada métrica de dióxido de carbono emitido más allá de la tasa actual de emisiones, informa el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia en un comunicado.

Incluso a Bressler le resultó difícil comprender lo que realmente significaba este número, por lo que encontró otra forma de expresarlo. Es decir: por cada 4,434 toneladas métricas de CO2 que agreguemos más allá de la tasa de emisiones de 2020, mataremos a una persona. Esas 4,434 toneladas equivalen a las emisiones actuales de por vida de 3,5 estadounidenses; o, para decirlo en términos más personales, si continuamos en nuestro camino actual, agregar las emisiones actuales de por vida de un estadounidense teóricamente mataría a 0,29 humanos adicionales. Eso no significa que cada estadounidense vivo esté programado para matar a 0,29 personas; más bien, implica que agregar 1,276 toneladas métricas de dióxido de carbono en 2020, equivalente a las emisiones de por vida de un estadounidense, mataría a 0,29 personas en este siglo por el efecto sobre la mortalidad relacionada con la temperatura.

Este número se compara desfavorablemente con la mayoría del resto del mundo. En un promedio mundial, 4,434 toneladas equivalen a las emisiones de por vida de 12,8 personas (teóricamente matan solo a 0,08 personas per cápita). Incluso en el Reino Unido, relativamente rico, se necesitarían las emisiones actuales de 9,4 ciudadanos para producir la misma cantidad de exceso de mortalidad (matando a 0,11 per cápita). Se necesitarían 25,8 brasileños (matando a 0,04 per cápita); o 146,2 nigerianos (matando solo a 0,01 personas per cápita). Un pequeño número de países se ve peor que Estados Unidos, incluida Arabia Saudita, que tiene un uso intensivo de petróleo (matando a 0,33 personas per cápita). También en esa lista corta están Australia, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

En términos más grandes y menos personales: agregar 1 millón de toneladas métricas a las emisiones de referencia de 2020 mataría a 226 personas. Ese 1 millón de toneladas equivalen a las emisiones anuales de 216.000 vehículos de pasajeros; o 115.000 hogares; o 35 aviones comerciales; o 0,24 plantas de energía de carbón.)

El estudio asume que en nuestra trayectoria actual de emisiones, para e2050, las temperaturas promedio superarán los 2,1 grados Celsius por encima de las de la época preindustrial, el límite ampliamente acordado después del cual se producirán las peores consecuencias del cambio climático. Después de eso, las cosas empeorarían mucho más rápidamente, con temperaturas que alcanzarían 4,1 grados C (7,4 F) más para el 2100. Bressler proyecta que bajo este escenario, el cambio climático causaría un exceso de 83 millones de muertes para el 2100.

Dado que las temperaturas comienzan a alcanzar niveles realmente serios para 2050 en este escenario, la mayoría de las muertes prematuras ocurrirían después de eso. El estudio no analiza explícitamente la distribución geográfica, pero Bressler dice que la mayoría de las muertes ocurrirían en regiones que ya son las más calurosas y pobres: África, Oriente Medio y el sur de Asia