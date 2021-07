Eduardo Méndez: "No pueden compararme con Junior, Nacional y Millonarios"

Eduardo Méndez estuvo en reunión con la Alcaldía de Bogotá y minutos después de su salida habló con El Vbar. "Autorizaron el 50% del aforo del estadio con algunas exigencias y estamos prestos a cumplirlas. Hemos trabajado conjuntamente con la directiva de Millonarios y haciendo muchos sarificios podremos darle un gran espectáculo a la afición".

La única exigencia por el momento para los hinchas es el distanciamiento y el uso del tapabocas. La prueba piloto será el martes 3 de agosto en Santa Fe vs Nacional. "Habíamos analizado sacar un combo contra Nacional, Equidad y América, pero como esto es un gran piloto y depende del comportamiento de la afición, no nos podemos comprometer a vender paquetes como esos. Asi como se inicia el 3 de agosto puede que se termine ese mismo día. Tenemos que ir partido a partido".

Se ha dicho extraoficialmente que Santa Fe cobrará el doble del precio por la boletería. Eduardo Méndez no lo confirmó, pero si dejó claro que habrá un incremento significativo. "Vamos a proteger a nuestros abonados, que de antemano tengo que agradecerle. En un alto porcentaje donaron el abono y otros facilitaron el retorno de la plata con productos de la tienda".

Le puede interesar

Además , agregó: "El hincha en un 70 u 80% está de acuerdo con los aumentos. Nosotros pagamos, y se lo decía hoy a las autoridades, entre impuestos, arriendo, logística, lo que hay que aportarle a la Liga de Bogotá y la Dimayor el 52% y hay que aumentarle un 4% por las exigencias y requisitos de ahora. Entonces el 56% son los gastos que hacemos y solo quedamos con el 44%".

Sobre Marco Pérez el presidente confirmó que están en conversaciones con él, pero si no se da esa contratación hay otro delantero bastante adelantado. Méndez dejó claro que hoy se debía definir quién es el nuevo delantero de Santa Fe.

A lo último Eduardo Méndez quiso dejar un mensaje en cuanto al por qué tanto incremento en la boletería: "no me pueden comparar con Junior que tiene una empresa detrás y sus patrocinadores los tienen fijos. No me pueden comparar con Nacional que es un equipo que tiene también otro techo ahí. No me pueden comparar con otros equipos. Tenemos que pensar en la institución, en que vamos a salir adelante. Cuando recibimos teníamos una crisis muy grave deportiva, la superamos, hoy estamos en un bache deportivo. Compararme yo con lo que vende la boletería del Junior...Millonarios siempre ha tenido la boletería por encima de nosotros, de pronto esta vez vamos a estar nosotros por encima de ellos. Imagínese, es la primera vez".