OEA no se reunirá para revisar situación de Cuba

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que se postergó la sesión extraordinaria en la que se iba a revisar la situación de Cuba en medio de las protestas antigubernamentales que iniciaron el 11 de julio.

Washington Abdala, presidente del Consejo Permanente, señaló que la reunión se posterga dado que recibió planteamientos “por parte de algunos países” para no realizar la sesión de análisis.

Tras la decisión, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, celebró en redes sociales que fue “derrotada la maniobra anticubana en OEA. Rechazo de mayoría de Estados Miembros obligó suspensión del Consejo Permanente”.

Pese a la suspensión de la sesión, Abdala indicó que “no conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo. La realidad, tristemente, sigue su curso, no se esconde por detrás de papeles, declaraciones o dilaciones".