Inicia la conquista alemana: Santos Borré ya se entrena con el Frankfurt

Rafael Santos Borré ya inició el objetivo de conquistar Alemania. El delantero colombiano se unió a los entrenamientos del Eintracht Frankfurt, club que afrontará el próximo sábado uno de los últimos juegos de preparación antes de iniciar la competición oficial.

A Santos Borré, se le notó en las imágenes compartidas por el club contento por este nuevo reto en su carrera, además de demostrar su sacrificio y entrega, carácteristicas aprendidas en River Plate de Argentina, donde se convertió en pieza clave del entrenador Marcelo Gallardo.

Sobre su primer día, dijo: "Contento porque hay una buena plantilla con grandes jugadores, humanamente son muy buenos y me ayudan a adaptarme rápidamente. Estoy adaptándome a los trabajos, a lo que quiere el entrenador. Estoy contento porque se viene trabajando bien".

Sobre su relación con los demás jugadores del equipo y su estado físico, destacó: "Con los que hablan español nos llevamos muy bien, me están ayudando a adaptar lo más rápido posible y me voy sintiendo cómodo. Me siento bien. Traté de mantener la forma en las vacaciones y me voy sintiendo bien. Más que nada es adaptarme a los trabajos y a lo que le gusta al entrenador en la parte táctica para entrar plenamente en el equipo".

Precisamente, uno de sus compañeros, el portero Kevin Trapp, capturó momentos de la sesión fotográfica del colombiano posando con la indumentaria oficial del club, además de bromear con comentarios como "vamos modelos", "el patrón".

Santos Borré podría debutar con el Eintracht Frankfurt el próximo sábado ante el Saint-Étienne en el último partido de preparación del club, pero no será hasta el 8 de agosto cuando el colombiano de 25 años pudiera hacerlo en un juego oficial contra el Waldhof Mannheim 07, equipo de la tercera división alemana por los dieciseisavos de final de la DFB-Pokal.