Cabal y Farah buscan una victoria histórica en los cuartos de Tokio 2020

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah buscarán esta noche un triunfo histórico que los instale en los cuartos de final del torneo de dobles de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, instancia a la que nunca ha llegado el tenis colombiano.

Los doblistas se estarán enfrentando a los australianos Marcus Daniell y Michael Venus, en el pimer turno de la cancha 4, dando inicio su juego a las 9:00PM (hora colombiana).

El juego de Cabal y Farah por cuartos de final ya es la instancia más lejana a la que ha avanzado el tenis nacional en las máximas justas deportivas, superando los octavos de final firmados por ellos mismos en Río 2016 y las presentaciones de Fabiola Zuluaga en Atenas 2004 y Sidney 2000 en sencillos femeninos; mientras que en los dobles femeninos también avanzó hasta octavos junto a Catalina Castaño en Atenas 2004.

Los otros juegos por cuartos de final los disputan Mektic-Pavic Vs. McLachan-Nishikori, Krajicek-Sandgran Vs. Zverev-Struff y Cilic-Dodig Vs. Murray-Salisbury.