Luis Javier Mosquera: "La meta es el oro y voy a trabajar por eso"

Colombia sumó su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio luego que Luis Javier Mosquera se colgara la presea de plata en levantamiento de pesas este domingo, que significó además para el vallecaucano vivir la emoción de estar en el podio.

"Fue muy bonito porque se vio el resultado de años de trabajo. Al principio fue muy duro, pero gracias a la disciplina he podido construir los sueños. Fueron años duros, empezando con las cirugías, pero gracias al equipo médico han hecho que no me rinda y siga adelante día a día", aseguró.

Mosquera fue claro y aunque celebra lo hecho en los Juegos Olímpicos, sueña con seguir trabajando fuertemente para en algún momento colgarse la medalla de oro, luego de alcanzar ya el bronce en Río 2016 y ahora la Plata en Tokio 2020.

"Cualquier falla te puede dejar sin nada, en cada oportunidad uno tiene que darlo todo, la competencia se puede ir en un momento. Gracias a Dios he tenido una buena preparación. Óscar Figueroa y Diego Salazar han sido esos íconos para las nuevas generaciones. El Valle del Cauca es potencia a nivel mundial, es algo bonito saber que hago parte de esto. La meta es el oro, voy a trabajar con muchas ganas por eso", dijo.

El pesista colombiano se refirió a la situación que como Federación Colombiana vivieron antes de las justas olímpicas, que provocó que solamente tres representantes del país hicieran presencia en los Juegos.

"Era un sueño de todo un equipo, de todos los que habíamos trabajado fuerte para llegar aquí. Es una sensación triste por la situación que pasamos como delegación, pero se vio el resultado", comentó.