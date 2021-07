Jefe de seguridad de Moise viajaba con cédula de Ecuador

En entrevista con CNN, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso confirmó que el principal encargado de la seguridad de Jovenel Moise, Dimitri Hérard, utilizaba una cédula ecuatoriana cuando viajaba entre países.

“Este es un hecho que me ha sorprendido, estoy en conocimiento de los detalles. Él se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad de Ecuador legítimamente obtenida. Por supuesto que el Ecuador está dispuesto a contribuir con las investigaciones respecto a este magnicidio”, detalló Lasso.

Pese a la voluntad de contribuir a las investigaciones para definir la razón de visitas de Hérard, Lasso recordó que no puede ordenar a la Fiscalía investigar el caso porque es una entidad separada de la rama ejecutiva, pero aseguró que sí debería iniciarse una investigación.

“Debería ser una investigación de oficio, una iniciativa de la Fiscalía. Le recuerdo que la Fiscalía es independiente del ejecutivo por lo tanto estoy seguro que la señora fiscal estará atenta del tema. No he conversado de manera particular con ella pero puedo ratificar que como estado ecuatoriano y como presidente de la republica estaré dispuesto a colaborar con todas las investigaciones que aclaren este magnicidio”, explicó el mandatario.

Previamente se conoció que este exjefe de seguridad se capacitó en Ecuador hace ocho años y por ahora continúan las investigaciones entre autoridades haitianas y colombianas para determinar el papel de Dimitri Hérard en el magnicidio.