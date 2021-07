Andrés Parra narró escena de acoso que vivió cuando era joven

En el mundo de las artes muchos son los testimonios relacionados con casos de abuso o acoso para supuestamente ser parte de grupos artísticos y alcanzar reconocimiento. Precisamente, a través de redes sociales, el reconocido actor Andrés Parra narró una escena de acoso que vivió durante su juventud.

Según contó Parra, cuando estaba en los inicios de su carrera conoció a otro joven que ya había hecho parte de producciones en la televisión. Este fue quien impulsó a Andrés a ir a un supuesto casting para entrar en el mundo de la actuación.

Sin embargo, al llegar al lugar salió un hombre como de 24, 25 años que le pidió que llenara un formulario y posteriormente que se quitara la ropa. En medio de su ingenuidad, Parra accedió a los requerimientos del supuesto caza talento. "Y yo como bueno si quiero ser actor toca! A mostrar las teticas de gordo porque q más? Y tin! Me quite el sacó yo me acuerdo q había ido de jean y con saco como de sudadera", escribió el actor.

En la narración, Parra cuenta que el sujeto también le pidió quitarse el pantalón. "el caso es que de pronto yo estaba solo, en cuera, con las tetas y el pipisito al aire en la casa de un man, en la 85 a las 7 de la noche y me hacía dar vueltas, y de pronto me tocó las nalgas señalando con el dedo y me dijo si, aquí tienes unas estrías y q tales"

Según explicó Andrés, luego de observarlo por varios minutos el hombre le pide que se vista y le dice "Andrés y tu eres de... Ambiente?", haciendo referencia a si Andrés era homosexual. Al responder que no, el sujeto le dijo que había habido una confusión "se levantó, me señaló la puerta y me dijo q listo, q estuviera pendiente cualquier cosa".

Finalmente, Parra hace una confesión sobre el hecho aclarando que luego de muchos años entendió esa escena y cómo estuvo expuesto a acoso sin saber qué estaba ocurriendo. "Parce después de muchos años yo vine a captar toda gonorrea de escena de esa de noche. Yo fui tan ingenuo q de verdad llegué a mi casa normal, de verdad, o sea realmente sólo pensaba en q ese man me había visto las tetas", contó.