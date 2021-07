Así fue recibida en el Congreso la decisión de la Corte sobre la eutanasia

La decisión de la Corte Constitucional de ampliar el derecho a morir dignamente en Colombia, generó revuelo político y abrió una vez más el debate sobre si el Congreso debe legislar en esa materia o no.



El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri, quien en varias oportunidades ha radicado un acto legislativo para reglamentar la eutanasia en Colombia, destacó la determinación del alto tribunal y lamentó que el Congreso en 20 años no haya sacado adelante una iniciativa en ese sentido.



“Es una lástima que el Congreso de la República no haya regulado el derecho a morir dignamente en Colombia, a pesar de que hace mas 20 años la Corte ha dicho que es un derecho fundamental. Celebro este pronunciamiento de la Corte Constitucional, creo que va en la dirección correcta de garantizar el derecho fundamental a morir dignamente de los colombianos, a ampliar ese derecho, a garantizar las libertades de los colombianos para que cada quien pueda decidir con autonomía sobre su propia vida, en caso de encontrarse ante una enfermedad terminal. Amplió aún más las posibilidades de acceder a la eutanasia y creo que eso es muy bueno”.



El senador indicó que espera que el Congreso de la República apruebe el proyecto que busca reglamentar precisamente la eutanasia en Colombia, el cual presentó nuevamente el pasado 20 de julio.



“Espero, ahora que volvimos a radicar el proyecto para regular la eutanasia en Colombia, el Congreso asuma la responsabilidad y saquemos una ley, como tiene que ser, regulando el derecho a morir dignamente a todos los colombianos”, agregó.

Sobre la decisión del la Corte Constitucional también se pronunció en redes sociales la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien manifestó que “La muerte digna es un derecho humano. Celebro que @CConstitucional avance hacia un reconocimiento más amplio de este derecho, incluyendo enfermedades no terminales. Es indigno obligar a una persona a vivir bajo grave sufrimiento.Esperaremos la sentencia para entender alcance”.



Sin embargo, otras voces al interior del Congreso de la República cuestionaron la decisión de la Corte de ampliar la eutanasia en Colombia. Es el caso del senador del Partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, quien indicó que seguirá manteniendo una voz crítica frente a este tema.



“Total rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de legislar el supuesto derecho de la muerte digna, incluso para enfermos no terminales. Sigue la Corte Constitucional invadiendo terrenos del Congreso de la República, cuando el único derecho constitucional que existe es el derecho a la vida, artículo 11. Me opondré, constitucional, jurídicamente en lo que corresponda, para que semejante decisión no siga adelante en nuestro país”, indicó Rodríguez.