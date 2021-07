Instagram actualiza sus funciones y ahora traduce el texto en las historias

✨ Nuevo: traducciones de texto en tus historias



🤩 नया: Stories में टेक्स्ट ट्रांसलेशन



⭐️ Novo: tradução de texto no Stories



💫 New:ストーリーズのテキスト翻訳



🌟 New: text translations in Stories pic.twitter.com/dMPgIXrsub