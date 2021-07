Millonarios siguió de largo y ya está en Florida

Millonarios le ganó 2 - 1 al Quindío en partido adelantado por la segunda fecha y no tuvo tiempo de descanso. El equipo salió de El Campín, tuvo un breve espacio para comer y descansar y debió salir al aeropuerto. Sobre las 2:00 am ya estaba el equipo en el aeropuerto.

Cerca de las 6:00 am los 'embajadores' aterrizaron en territoio estadounidense y descansaron en la mañana. Everton llegó desde ayer, mientras que Arsenal e Inter de Milán declinaron su participación.

"Por respeto a los fanáticos que compraron boletos para el calendario original, reembolsaremos automáticamente todas las compras a través de Ticketmaster". El domingo estaban previstos los partidos Arsenal vs Inter de Milán y Millonarios vs Everton. El miércoles se enfrentaban los ganadores y los perdedores, pero por supuesto ya no se podrá jugar.

Por ahora el único partido oficializado es Millonarios vs Everton el domingo a las 5:00 pm. Los ingleses contarán con James Rodríguez, aunque Yerry Mina y Richarlison no están con la delegación. Por parte de los bogotanos cuentan con todo el plantel y aprovecharán para vacunarse.