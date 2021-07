Gamero elogió a Teófilo y habló del rumor que lo vincula con Millonarios

Millonarios comenzó por buen camino su objetivo de revalidar la gran campaña que tuvo el semestre anterior llegando a la final de la Liga ante Deportes Tolima, luego de vencer a Deportivo Pasto en condición de visitante por la primera fecha del torneo colombiano.

No obstante, una de las principales piezas que podría caerse de la estantería armada por el entrenador Alberto Gamero es Christian 'Chicho' Arango, quien parece tener ofertas de equipos de la MLS como Los Ángeles FC.

Uno de los jugadores que podría ocupar ese lugar en el campo que dejaría el 'Chicho', sería Teófilo Gutiérrez; quien no tuvo renovación de su contrato con el Junior de Barranquilla y ahora su nombre suena para llegar a otros clubes del fútbol colombiano, al que se ha sumado recientemente el cuadro 'embajador'.

Ante esta posibilidad, el técnico del equipo 'albiazul' Alberto Gamero, se refirió al respecto: "Al técnico que no le interese Teo, mejor dicho... es un jugador diferente. Todos queremos a los buenos jugadores. No se me ha comunicado nada sobre eso. He escuchado, pero no tengo conocimiento. Teo le interesa a todos los técnicos", destacó en el programa Primer Toque de Win Sports.

Sin embargo, el equipo bogotano ya había recalcado antes del inicio del mercado de transferencias que no harían ninguna incorporación. Pero con la eventual salida de su actual número '10', Teófilo Gutiérrez, quien además parece tener ofertas del fútbol de Arabia, podría ser una opción en la carpeta azul.