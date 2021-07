Instagram: Cómo saber si alguien lo bloqueó

Los bloqueos en redes sociales pueden darse por infinidad de motivos. Sin embargo, si usted tiene la sospecha de que posiblemente ha sido bloqueado por un usuario a través de Instagram le compartimos algunos trucos para descubrir qué pudo haber ocurrido.

Iniciamente hay que tener en cuenta que la función de bloqueo hace que un usuario pueda volverse casi invisible para otro usuario en la aplicación. Es decir, desaparece el perfil, sus publicaciones, comentarios y likes. Esto podría acercarse a casi que eliminar la cuenta. Pero, ¿cómo saber cuál es la diferencia?

Como casi todas las redes sociales, Instagram no le notificará si está bloqueado por otro usuario, lo que dificulta saber si fue bloqueado o si una cuenta fue desactivada. Por eso, si cree que alguien lo bloqueó comience buscando el perfil del usuario, si este aparece significa que usted no está bloqueado. Sin embargo, sí pudieron haberlo eliminado como seguidor.

En caso de no aparecer, intente encontrar un comentario en el que la cuenta esté etiquetada. Al dar clic, aparecerá el perfil que busca. Ahora, para salir de las dudas, debe fijarse en el número de publicaciones del perfil. Pues, aunque aparezcan números en los post si usted no ve nada o aparece "usuario no encontrado" es una clara señal de que fue bloqueado.

Otras opciones:

También puede buscar el nombre de usuario a través del navegador de su preferencia. Pero ojo, no debe tener su cuenta de instagram abierta para que pueda confirmar que la cuenta aún existe. Si la cuenta aparece pero no la encontró cuando la buscó mientras estaba conectado a su cuenta, fue bloqueado