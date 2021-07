¿Mala de memoria de Juan Carlos Osorio? Así se marchó de algunos clubes

"La decisión de Santiago (Moreno) de considerar la oferta que aparentemente tiene, ha sido una decisión estrictamente de Santiago, de su agente y su entorno, ha sido autónomo en esa decisión. Como club queremos tener en este proyecto deportivo a los jugadores que quieran pertenecer y para pertenecer hay que ser parte de él", dijo Juan Carlos Osorio en rueda de prensa previo al partido por Copa Sudamericana contra Athletico Paranaense.

Todo porque el jugador de 21 años tendría ofertas del Portland Timbers y Atlanta United, aunque Tulio Gómez aseguró que no lo iba a vender. "Consideramos que Santiago no tiene la cabeza puesta en el equipo y mucho menos en este partido importarte para el club. Por decisión nuestra y corroborándolo con él, decidimos que esté marginado de los trabajos colectivos del club", agregó Osorio y dejó claro que hasta que no se defina su futuro no volverá a contar con Santiago Moreno.

En general muchos respaldaron la decisión de Osorio, mientras que otros la criticaron porque ante una nómina corta el atacante es uno de los más desequilibrantes. Es normal que los jugadores que se destacan tengan ofertas en pleno mercado y Santiago Moreno es una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano.

El propio Juan Carlos Osorio ha vivido esta situación. Por ejemplo, en noviembre de 2011 cuando empezaban las finales del fútbol colombiano se marchó del Once Caldas para irse al Puebla de México. Los de Manizales habían clasificado terceros y sorpresivamente se quedaron sin el D.T. Pompilio Páez quedó a cargo y fueron subcampeones.

A mediados de 2015 llegó al Sao Paulo y casi de inmediato la selección mexicana empezó a buscarlo. Fueron más de 3 meses de incertidumbre en plena competencia hasta que le dieron un ultimátum desde México y decidió renunciar. En aquel momento Osorio justificó su decisión diciendo que no confiaba en la directiva del Sao Paulo por haberle vendido jugadores y no reforzarlo.