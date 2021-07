Pogacar, virtualmente campeón: "Estoy feliz de que esto haya acabado"

El esloveno Tadej Pogacar aseguró sentirse "feliz y aliviado" por haber acabado las etapas competitivas del Tour de Francia, que ganará por segundo año consecutivo pendiente del paseo triunfal de mañana en los Campos Elíseos.

"Estoy feliz de acabar, han sido tres semanas duras y exigentes, no hemos parado de trabajar de la mañana a la noche. Ayer no estaba muy motivado, uno acaba por fatigarse un poco, pero me animé para preparar la etapa. La verdad es que no ha sido mi etapa más rápida. Ha ganado el más fuerte, pero estoy contento con el resultado", dijo Pogacar, que fue noveno de la contrarreloj definitiva a 57 segundos del belga Wout van Aert.

Pogacar indicó que su segundo triunfo es "diferente" del primero, pero no supo decir cual le emociona más.

"El año pasado gané el último día, con mucha emoción. Fue algo inigualable. Este año estaba de amarillo tras la primera semana y eso supera todo sueño que tenía de niño", afirmó.