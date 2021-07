El café sostuvo la economía del corregimiento de Bilbao en pandemia

El municipio de Planadas cuenta con dos corregimientos: Bilbao y Gaitania. Caracol Radio tuvo la oportunidad de conocer cómo se reactivó la economía durante la pandemia del COVID-19de estas zonas rurales del sur del Tolima, que en un pasado fueron escenario del conflicto armado y que ahora su población reescribe su historia con el aroma cafetero.

El recorrido inició en Bilbao. La mayoría de personas no usa tapabocas porque está confiada luego de una masiva jornada de vacunación contra el virus. Algunos reconocieron que se lo quitaron “mientras se tomaban el tintico”, pero otros aseguraban que el aire es puro, no hay aglomeraciones y se mantiene una buena alimentación.

“En Bilbao y en los pueblos del sur del Tolima no usamos tapabocas, no nos acostumbramos a eso. Es una cuestión de cultura. Da miedo contagiarse, pero no se le pone tanto cuidado”, dijo Yesid, uno de los habitantes del corregimiento, quien enfatizó que, aun así, se va a vacunar.

Por su parte, Willington Gutiérrez dijo que ni su familia ni en la región ni como caficultores les ha afectado la pandemia del COVID-19. Al contrario, sintió que aumentó el empleo en el campo porque varias personas en las ciudades estaban desocupadas.

“La mano de obra para la recolección del grano nos ha ayudado muchísimo. No podemos decir que hemos tenido afectación por la pandemia. De pronto sólo por los toques de queda, para el transporte del grano y exportaciones, pero en las unidades productivas no hemos tenido nada”, aseguró Willington.

Dijo que en el 2019 la carga de café estaba entre 680 mil y 700 mil, mientras que para el 2021 se está ofreciendo a 1.600.000 pesos. “Es una evidencia de que el campo no ha sido tan afectado. Dios nos ha guardado, debemos tener cuidado y seguir cuidando estos recursos naturales”, añadió.

Willington tiene su finca de 16 hectáreas, de las cuales 12.5 están cultivadas con café. “Aplicamos un proceso natural, es decir, recolectamos el grano, lo llevamos a una fermentación anaeróbica y se pone a secar en una marquesina al sol. No utilizamos una gota de agua”, dijo orgulloso Willington, después de un almuerzo con gallina criolla que ofreció al equipo de Caracol Radio.

Destacó el desarrollo de las jornadas de vacunación contra el virus. Dijo que el 90 por ciento de la unidad productiva y su familia ya están inmunizados. “Han sido exitosas. No queremos tener que llorar a alguien más adelante. Es mejor hacer caso”, dijo Willington, quien tiene su propia marca cafetera: Dynasty Gutiérrez Coffee.

Por otro lado, indicó que las vías terciarias y la comunicación en Bilbao son un desastre. Hizo un llamado a las entidades municipales y gubernamentales para que arreglen esas carreteras. “Así como nosotros aportamos al Estado, pues también que se devuelva un poquito de eso por el bien del campo y no se quede en burocracia”, señaló.

En un tramo de 44 kilómetros que hay desde Bilbao al casco urbano de Planadas son tres o cuatro horas en vehículo, es decir, 10 km/h. Willington Gutiérrez aseguró que hace 20 años, con fuerte presencia de las extintas FARC, se argumentaba que el orden público no facilitaba la entrada de maquinaria ni contratistas.

“Si usted no traía a Bilbao una buena recomendación, no volvía a salir. Entraba y se quedaba para siempre. Pero hoy en día, como están dadas las condiciones, la vía debería estar, aunque sea, transitable. Gracias a Dios es otra cara de la mano la que estamos viviendo”, dijo Willington

En el otro corregimiento, la Gaitania, también el café es protagonista de una reactivación económica que trata de dejar atrás los coletazos de la COVID-19. Raúl Durán, presidente de la Junta de Acción Comunal Central Gaitania y de Asojuntas. Lleva más de 50 años viviendo en la zona. “Hemos enfrentado una cantidad de inconvenientes, pero ahí vamos. Somos una gente emprendedora”, señaló.

Desde su Miscelánea llamada “El Cafetero”, cuya representante es su esposa, Raúl habló de su pasión por el grano, por el que ha ganado diferentes reconocimientos nacionales e internacionales.

“Pensaría que después de cinco décadas del conflicto armado, y ahora una pandemia, no significa que nos vamos a desanimar. En Gaitania, las personas son echadas para adelante y debemos continuar”, indicó.