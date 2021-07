Con fotocopias y llamadas, docentes de Planadas continuaron educando

Caía la noche y en una banca del parque central del corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, Tolima, estaba rodeada de varios niños y niñas, Niyireth Salcedo, una docente del colegio Santo Domingo Savio.

Los menores que el año pasado tuvieron que estar confinados por la pandemia, hoy corrían, patinaban y jugaban al balón. Aprovechaban las vacaciones antes de volver a sus casas y continuar con las tareas.

“Son mis vecinos. Bajé a traerlos a todos los de mi cuadra para que jugaran porque estaban encerraditos en su casa. Los docentes no estamos en vacaciones”, dijo Niyireth, quien sostenía en sus piernas a dos pequeñas y a su alrededor estaban más de 10 menores de edad, curiosos ante los micrófonos de Caracol Radio.

Niyireth es docente de primaria desde hace 13 años en el municipio de Planadas. “Mi abuelo fue uno de los fundadores del corregimiento de la Gaitania. Mi papá también fue docente y yo sigo la tradición”, aseguró.

Le dijo a Caracol Radio que ahora en temas de pandemia, el internet no es que sea lo mejor para continuar con las clases virtuales. “Ellos se conectan dependiendo la carga de datos a los celulares de los papás”, explicó.

Al otro extremo del municipio de Planadas, estaba Orlando Córdoba Ortiz, rector de la Institución Educativa del corregimiento de Bilbao. Le dijo a Caracol Radio que se está en un proceso de adecuación a los salones y unidades sanitarias para volver a la presencialidad.

“Ya llevamos un mes y medio de intervenciones en las 21 sedes en las veredas. El próximo lunes entrarían a operar las primeras, para que los 1.114 estudiantes regresen a la presencialidad”, aseguró el rector Orlando

El rector dijo que no se hace una toma de muestras COVID en Bilbao para indicar si hay un pico de contagio en el corregimiento y en la población infantil. “La Institución Educativa no garantiza el no contagio”, indicó.

Manifestó que en Bilbao no existió la virtualidad académica. “Acá lo que se realiza es un trabajo a distancia. A los estudiantes se les entrega unas guías impresas con actividades y talleres y los docentes tratan de comunicarse con ellos a través de una llamada telefónica”, señaló.

Explicó que muchas veces ambas partes les toca ubicarse en un lugar determinado en la montaña para que les coja la llamada o un mensaje de WhatsApp. Dijo que cada sede es un universo diferente en las 21 veredas de Bilbao.

“En la sede principal, por ejemplo, aún falta el mobiliario para que esté en marcha, no tenemos personal de aseo y tampoco vigilante”, manifestó Orlando, quien solicitó al Gobierno Nacional girar los recursos suficientes.

En Bilbao son 54 docentes y tres coordinadores, quienes solo falta el 10 por ciento para completar el esquema completo de vacunación contra la Covid-19.