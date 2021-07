Sin pena ni gloria: Pitana volverá a dirigir un partidazo de Sudamericana

Mientras los árbitros colombianos como Nicolás Gallo y Miguel Roldán fueron suspendidos por la Conmebol tras una decisión errada en el juego Uruguay vs. Paraguay por Eliminatorias, así como a Andrés Rojas en el partido de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro y a algunos jueces del compromiso Cerro Porteño vs Fluminense por Copa Libertadores, también tuvieron la misma suerte, al argentino Néstor Pitana parecen premiarlo.

El juez central, que arbitró la final del Mundial 2018 entre Francia y Croacia, se vio inmerso recientemente en una polémica decisión en el compromiso por Copa América que tuvo como protagonistas a Colombia y Brasil; cuando el balón pegó en su humanidad y decidió dar continuidad a la jugada que posteriormente finalizó en gol para el cuadro 'verdeamarela' tras no detener el partido en el instante que fue impactado.

El presunto error del argentino en dicho partido, que finalizó 2-1 a favor de la 'canarinha' retumbó casi que en todo el mundo. Tras este juego, Pitana no volvió a dirigir ningún compromiso de los que restaban de la Copa aunque no fue sancionado públicamente por la Conmebol, que parece hizo oídos sordos a dicha polémica.

Ahora, cuando las aguas parecen estar más calmadas, al menos para el árbitro argentino, la Conmebol lo designó para "impartir justicia" en un clásico de Latinoamérica; el Peñarol vs. Nacional de Montevideo, duelo legendario de Uruguay válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana que tendrá lugar este jueves a las 7:30PM hora colombiana.

De esta manera, mientras árbitros no solo colombianos, sino también chilenos (César Deischeler y Eduardo Gamboa) y hasta los mismos argentinos (Julio Fernández y Facundo Tello), son sancionados con justa causa por la Conmebol tras cometer errores esta semana en la Copa Libertadores, hay otros que parecen tener perdón y premio, como es el caso de Néstor Pitana.