Ajustado bikini de Daniela Ospina que puso a suspirar a sus fans

Daniela Ospina sorprendió a sus fans y celebró 7 millones de seguidores en Instagram con una foto en ajustado bikini.

Lea también:



Posando en la piscina, la expareja de James Rodríguez y hermana de David Ospina, puso a suspirar a más de uno con su gran cuerpo.

"Siempre he considerado que un número en redes no debe definirte como persona o profesional y es una pena que a veces nos dejemos llevar por tiempos modernos en el que sólo eso es lo único que importa y no deberia ser así. Si bien, esto no debe ser una constante, hoy irónicamente celebro un número... y no cualquiera 7 mll de personas que caminan conmigo, que me apoyan, me acompañan, algunos desde el inicio y otros a los cuales les doy la bienvenida y a los que les agradezco su presencia porque me ayudan a crecer, exigirme y ser mejor cada día. Hoy solo puedo decir ¡Gracias! Gracias por el amor, los mensajes y por estar", fue el mensaje que acompañó la publicación.

La fotografía está llena de mensajes de amor y elogios, dentro de los 50 mil likes que sumó en menos de una hora.