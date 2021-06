Gobierno buscará incentivar el empleo para mujeres mayores de 40 años

En el proceso de socialización de la reforma tributaria en la ciudad de Villavicencio, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo reveló que el Gobierno Nacional buscarÁ cubrir parte de los costos de seguridad social a las empresas que contraten mujeres mayores de 40 años.

Aseguró que el programa está orientado a atender a un sector de la población que ha sido duramente impactado por la pandemia del COVID-19.

Según el DANE, en el mes de mayo la tasa de desempleo de las mujeres fue del 19.4%, y de ahí la preocupación del Gobierno en reducir el desempleo entre las mujeres.

De otra parte, el ministro de Hacienda ratificó que la reforma tributaria buscará mantener los programas sociales, no tocará a la clase media, no se tocará el IVA, las pensiones y no se modificará la base de renta de las personas naturales.

Finalmente, manifestó que se fortalecerá el plan de venta de activos del narcotráfico para atender los programas sociales en el país.