El 29 de junio se inicia el pago del Programa Ingreso Solidario

A partir del martes 29 de junio estarán disponibles los 160 mil pesos del Programa Ingreso Solidario, para cerca de 3 millones de hogares beneficiados en las diferentes regiones del país.

Así lo confirmó la directora general de Prosperidad Social Susana Correa, al manifestar que este pago se iniciará el próximo martes y se extenderá hasta el 9 de julio.

Explicó, que pueden cobrar los recursos en los puntos autorizados de pagos de SuperGIROS y la red de aliados en todo el país.

Correa también confirmó, que para este pago el Gobierno Nacional dispuso de $546.374.080.000 pesos. Reiteró que el Ingreso Solidario estaba proyectado hasta junio, pero el presidente Iván Duque, lo extenderá al menos hasta agosto de 2021.

En cuanto a las personas que no cobraron los recursos en el tiempo establecido, Correa dijo "teniendo en cuenta las diferentes situaciones que atravesamos como país y ante el incremento de contagios por el COVID-19, como Gobierno reiteramos la decisión de no aplicar la causal de suspensión a las personas beneficiarias por el no cobro de los recursos en el tiempo establecido para tal fin".

Esto quiere decir, que quienes no alcanzaron a cobrar los recursos en el ciclo pasado y con ese no cobro se entraba en causal de suspensión, no les será aplicada y pueden reclamar su acumulado, en este periodo de pagos.