Edwin Cardona: “Queremos sacar provecho de la pelota quieta”

Este domingo el jugador de la Selección Colombia Edwin Cardona se refirió al todavía incierto rival en cuartos de final de la Copa América y destacó que una figura como Juan Guillermo Cuadrado va hacer falta, pero el equipo tiene cómo pelearle a cualquier seleccionado.

"Cuadrado es muy importante, igual todos tenemos la confianza del Profe. Perdemos un jugador de mucho liderazgo, pero ahí estamos todos a disposición del grupo. Para lo que aspiramos no se puede escoger rival, todos los rivales son duros. Ya queremos saber el rival para preparar el partido esta semana que viene", explicó.

"Los rivales nos estudian, así como nosotros los estudiamos a ellos. Queremos sacar provecho de la pelota quieta, tenemos muy buenos cobradores", agregó.

Cardona destacó que con Reinaldo Rueda se ha logrado tener una metodología diferente a la que se venía trabajando con el anterior cuerpo técnico, pero aseguró que actualmente se siente cómodo en la posición que está siendo usado en la cancha.

"Tenemos una metodología diferente. Me he sentido muy cómodo, vengo a aportar mi grano de arena a la Selección. Ahora todos debemos correr, con el talento no basta", dijo.

Para el jugador no solamente el equipo de Reinaldo Rueda está en crecimiento, sino que es un proceso que están viviendo la mayoría de las selecciones Conmebol.

"Todas las selecciones están en crecimiento. Uruguay por ejemplo está haciendo una renovación. Paraguay también tiene jugadores extraordinarios, ellos se hacen fuertes con la pelota quieta", comentó.

"Todas las selecciones cuando inician un torneo tienen el sueño de ser campeones. Pasa igual con nosotros que desde que nos ponemos esta camiseta tenemos el sueño de dejarla en alto", añadió.

Además, Cardona destacó que el trabajo que está haciendo Rueda con los jugadores es para aplaudir, sobre todo por aprender a leer a cada uno de manera individual y buscar lo mejor de todos.

"Motiva trabajar con un grupo en el que sabes que tu compañero va a dejar todo por ti, eso te potencia para dejar el 200% en la cancha. Estoy agradecido con Dios de poder vestir la camiseta de la Selección, siempre es un orgullo. Lo que el profe Rueda nos ha tratado de implantar es importante, conoce las características de los jugadores y eso lo hace más fácil", resaltó.