Exmiembros de las AUC reconocen el asesinato de Yolanda Cerón Delgado

En un escenario liderado por la Comisión de la Verdad, el que fue el máximo comandante del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia, Guillermo Pérez Alzate, conocido en la guerra como ‘Pablo Sevillano’, reconoció la responsabilidad de su bloque en el asesinato el 19 de septiembre de 2001, frente a la iglesia la Merced en pleno casco urbano de Tumaco, de la hermana Yolanda Cerón Delgado, y pidió perdón a su familia y a las comunidades del Pacífico nariñense.

“Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad por todo el daño que les cause. Hoy les pido perdón. La hermana Yolanda no era una guerrillera, era una gran líder social que no merecía morir”.

La hermana Yolanda Cerón era la directora de la Pastoral Social de Tumaco, Nariño. Su trabajo se destacó por hacer defensa del territorio a través de denuncias y una labor de resistencia comunitaria y fue asesinada porque la señalaron de guerrillera. Hoy su familia perdonó a sus asesinos.

“Más allá de saber si merecen o no el perdón, nuestra decisión es otorgarlo como símbolo de libertad, amor y crecimiento”.

Este es el encuentro número 13 que organiza la Comisión de la Verdad, donde exintegrantes de diferentes grupos armados han reconocido su responsabilidad en hechos atroces y han solicitado el perdón a sus víctimas.