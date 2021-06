Líderes de 16 países de UE piden respeto de derechos de comunidad LGTB

Los líderes de 16 países europeos pidieron en una declaración conjunta divulgada este jueves que se respeten los "derechos fundamentales" de la comunidad LGTB, tras la adopción de una polémica ley en Hungría.

"Debemos continuar luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), reafirmando nuestra defensa de los derechos fundamentales. Respeto y tolerancia están en el centro del proyecto europeo", señalaron los líderes.

La declaración no menciona explícitamente a Hungría, pero hace referencia a "las amenazas a derechos fundamentales y en particular el principio de no discriminación con base en la orientación sexual".

La adopción de una nueva normativa legal en Hungría que prohíbe la "promoción" de la homosexualidad a menores de edad provocó un verdadero escándalo en la UE, después de reiteradas denuncias de acoso a la comunidad LGTB en ese país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló el miércoles que esa nueva legislación húngara es "una vergüenza".

Los líderes europeos realizan este jueves y viernes en Bruselas una cumbre con una apretada agenda centrada en cuestiones de relaciones exteriores, aunque la controversia con Hungría se situó como un asunto apremiante.