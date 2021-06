Carlos Arboleda se despidió de Santa Fe, pero seguirá en Bogotá

“Hace 20 días me avisaron de la no renovación por decisión técnica, no me había atrevido a publicar algo hasta no tener las cosas claras”. Así terminó el ciclo de Carlos Arboleda en Santa Fe luego de 181 partidos jugados, el título del Finalización 2016, la Superliga 2017 y la Suruga Bank 2016. El antioqueño que recientemente cumplió 35 años está cerca de ser nuevo jugador de La Equidad.

Arboleda llegó a Santa Fe a mediados de 2016 a pelear un puesto con Sergio Otálvaro y otros jugadores como Yulián Anchico y Juan Daniel Roa que también actuaban como laterales derechos. Águilas Doradas fue su trampolín luego de 7 años de destacarse y ser uno de los mejores defensas en la liga colombiana. Con el paso del tiempo se ganó la titularidad y el cariño de la hinchada cardenal.

“Lo primero es agradecer a esta gran institución: directivos, empleados, cuerpo técnico e hinchada. Una hinchada que es de resaltar de aplaudir y un claro ejemplo para lo que hicieron con nosotros y para las otras hinchadas de otros clubes en ese mal momento vivido nos demostraron que unidos somos más fuertes y nos pudimos levantar. Nunca nos dejaron de apoyar ahí sentí lo que es una verdadera hinchada”, agregó Arboleda en su mensaje.

El defensa terminaba contrato el próximo 30 de junio en Santa Fe y la decisión del Harold Rivera y directivos fue no renovarle. A falta de oficialización La Equidad será su nueva casa, pues Walmer Pacheco tendría todo acordado con el Junior de Barranquilla y quedaría libre el puesto de lateral derecho.

“Viví momentos difíciles, pero me levanté, disfruté también de los buenos momentos que fueron muchos. Hoy con tristeza tengo que despedirme de este hermoso club SANTA FE. Lo escribí en letras grandes como es su grandeza, gracias por tanto cariño. Nada que reprochar me voy con la cabeza en alto. GRACIAS SANTA FE. Siempre León. DIOS LOS BENDIGA”, finalizó Arboleda.