"Quienes protestan no son terroristas, tenemos que respetar propuestas"

Este lunes la excandidata presidencial Ingrid Betancourt se reunió con el presidente Iván Duque y el padre Francisco de Roux, para buscar alternativas que fortalezcan el diálogo y reduzcan la violencia en Colombia

A su salida en la Casa de Nariño, Betancourt aseguró que la iniciativa que le presentó al jefe de estado busca unir a las personas y tocar temas como los abusos policiales.

“Una de las cosas que me preocupa muchísimo, y se lo mencioné el presidente Duque, es que nuestros muchachos, nuestra juventud en particular, la juventud pobre de Colombia es considerada como un delincuente por el hecho de ser pobre y joven. De eso tenemos que salir, las personas que están protestando no son terroristas, no son vándalos, tenemos que respetar sus propuestas”, aseguró.

Además, señaló que es necesario que se lleven a cabo reformas a la fuerza pública.

“Hay que empezar a reflexionar en cómo vamos a hacer el tránsito de unas fuerzas que fueron marcadas por la guerra, que ven a cualquier persona enfrente de ellas como terroristas, cómo hacemos para salir de eso”, dijo.

La excandidata tendrá un encuentro con sus victimarios en la Comisión de la Verdad.