Viera y Didier Moreno piden disculpas por la polémica ante Millonarios

El partido de vuelta de las semifinales de la Liga Colombiana entre Millonarios y Junior del pasado domingo 13 de junio, donde el cuadro 'embajador' se impuso por 2-0 (4-3 global), terminó con un altercado entre los futbolistas de ambas instituciones luego de que se produjera una presunta provocación por parte del jugador Ricardo Márquez.

Luego de dicha polémica, jugadores tanto de Millonarios como de Junior, fueron sancionados con fechas de partidos y montos de dinero, tal es el caso de Didier Moreno y Sebastián Viera, que pidieron disculpas por los hechos mediante redes sociales.

"Hoy, un poco más con la cabeza fría, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por lo ocurrido el pasado domingo en el último partido del equipo. Me caracterizo por ser un jugador muy respetuoso, profesional y responsable, por ende, acepto que cometí un error por la provocación", escribió el volante Didier Moreno en redes sociales.

Del mismo modo, el capitán y referente del equipo 'tiburón', Sebastián Viera, se expresó pidiendo disculpas.

"Agacho la cabeza, no solo por la derrota, si no para ofrecer unas sinceras disculpas por mi comportamiento. En 18 años de profesionalismo muy poco he perdido la templanza que me caracteriza. Fui provocado, y la impotencia jugó en mi contra. Me equivoqué y no hay excusa", manifestó el arquero.

Moreno, fue sancionado con seis fechas, mientras que Viera, con tres; dichas penalidades, tendrán que cumplirlas en el segundo semestre del año en la Liga Colombiana. Así como los también jugadores de Junior Homer Martínez, Willer Ditta y Larry Vasquéz, que fueron multados.