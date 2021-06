E3 2021: Nintendo anunció llegada de un nuevo Metroid y la secuela de Zelda

La presentación de Nintendo en el marco del E3 2021 ha dejado varias sorpresas para los usuarios. Life is Strange, Marvel's Guardians of the Galaxy, Worms, Metroid, Advance Wars, Wario y la misma secuela del esperado The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Por otra parte, se incorporará un nuevo personaje al título Super Smash Bros Ultimate, se trata de Kazuya Mishima, de Tekken, que llegará como contenido descargable de pago.

A esto también se suma Life is Strange que dará el salto a Nintendo Switch el 10 de septiembre. También Marvel's Guardians of the Galaxy (26 de octubre), Worms Rumble (23 de junio), Astria Ascending (30 de septiembre) y Two Points Campus (2022).

Por su parte, Nintendo aseguró que siguen trabajando en Metroid 4, juego ya anunciado. Pero este martes han aprovechado el Direct para anunciar novedades en este franquicia: Metroid Dread, el primer juego de Metroid en 2D en casi 19 años.

En esta entrega, Samus se dirige a un misterioso y remoto planeta en solitario, donde se convertirá en la presa de una nueva amenaza mecánica: los robots E.M.M.I. (8 de octubre)

Just Dance 2022 es otra de las novedades, con 40 nuevas canciones, para el 4 de noviembre, Mario Golf: Super Rush (25 de junio) y la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegará en 2022.

No se pierda la presentación completa de Nintendo, a continuación: