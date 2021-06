Demi Rose cautivó a sus fans en vestido corto y transparente

Demi Rose cautiva a sus fans con sus candentes fotos y esta vez no fue la excepción, pues causó sensación en todos sus seguidores con unas imágenes en las que mostró de más.

La famosa británica sorprendió con varias fotos en las que tiene un vestido corto y transparente, por lo que los ojos de los seguidores recorrieron la imagen de arriba a abajo.

"The earth is what we all have in common", fue el mensaje que publicó la modelo británica.

La publicación ya suma más de 250 mil likes, con miles de mensajes de elogio, apoyo y amor.