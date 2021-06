Coalición de la Esperanza presentó base programática para presidenciales

La Coalición de la Esperanza, de la cual hacen parte Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Roblero y Juan Fernando Cristo, anunció las bases programáticas y los principios éticos que los orientará en la campaña a la presidencial del 2022 y en un eventual Gobierno.



“Estamos anunciando el nacimiento de una fuerza política, una fuerza comprometida con un cambio fundamental para el país. Ni el cambio ficticio ofrecido por quienes sólo buscan maquillar sus fracasos ni del cambio atrincherado en el caudillismo. Venimos de distintas corrientes políticas, pero hemos sabido acordar una agenda, la agenda de la esperanza. Proponemos una nueva forma de gobernar, un gobierno colectivo e incluyente”, dice la declaración que leyó Humberto de la Calle.



La Coalición de la Esperanza reveló el camino que emprenderán hacia la presidencia estará por los siguientes principios: construir colectivamente, proteger la vida, privilegiar el bien común y la equidad, decir siempre la verdad, proteger los recursos públicos, garantizar el diálogo y la participación ciudadana, limitar el ejercicio del poder y reconciliar y construir.



Además manifestaron que las bases programáticas girarán alrededor de recuperar la confianza en la democracia, poner la economía el servicio de la ciudadanía, proteger la biodiversidad, proteger la ciudadanía y los territorios.

El precandidato presidencial Sergio Fajardo manifestó que los orientará un proceso de construcción colectiva.



“Esto significa a que no hay un líder, un mecías que nos orienta, al cual tenemos que seguir. Aquí somos personas con orígenes diferentes, con capacidades y trayectorias diferentes, que nos complementamos, que entendemos que la naturaleza de los problemas que tiene Colombia requiere la acción conjunta de muchos sectores, de muchas miradas, para avanzar en la construcción de lo que queremos hacer. Eso es una construcción colectiva”, indicó Fajardo.



En el lanzamiento de esta plataforma también se anunció que el mecanismo que se determinó para escoger el candidato único será una consultar popular en el mes de marzo del 2022.



“Una consulta popular el día de las elecciones parlamentarias del año entrante para escoger un candidato único que se someta a las urnas y a la voluntad popular, y que de ahí salga el candidato de unidad que llevaremos en esta Coalición de la Esperanza a primera vuelta, y que eso sirva también para animar a nuestras listas al Congreso…”, indicó Galán.



Galán agregó que debe haber un cambio de enfoque en la política de lucha contra las drogas ilícitas y, agregó, que “es hora de darle un giro a esa política. Es hora de apostarle a una regulación total las sustancias, a una legalización total de todas las sustancias, que claro, no la pude hacer Colombiana sola, tiene que buscar apoyo en los organismos multilaterales”.



Por su parte Juan Fernando Cristo manifestó: “hoy estamos en un punto de partida de la coalición, esperamos que lleguen muchas mujeres a aspirar a la presidencia, a aspirar al Congreso”



El senador y también precandidato presidencial, Jorge Enrique Robledo, manifestó que “si en algo debemos esforzarnos por unir a Colombia, es una propuesta económica y social que garantice modificar las condiciones de desempleo del país, si eso no lo logramos hacer no habrá solución a ni uno sólo de los problemas nacionales”.