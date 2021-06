Critican a La Liendra decir el porqué no puede ir a una discoteca

Recientemente, el influenciador colombiano Mauricio Gómez, conocido como 'La Liendra', habló a sus seguidores del porqué no puede ir a tomarse unos tragos a una discoteca tranquilo.

Muchos llegaron a pensar que era obvio el motivo: Evitar un contagio de coronavirus o simplemente porque su trabajo no se lo permitía, pero no fue así.

La Liendra afirmó que es uno de los 'costos' que debe pagar por su fama, ya que no lo dejan tranquilo en estos establecimientos públicos, pues le piden fotos o simplemente no lo dejan tranquilo. Además, que gente inescrupulosa está pendiente de que cometa algún error para grabarlo y subirlo a las redes sociales, ya que como influenciador debe dar "buen ejemplo".

“(...) tenía muchas ganas de irme a una discoteca con la mona , pero luego las ganas se me quitaron porque, les voy a contar el ladito malo de ser reconocido, y liendritas, lo primero es que cuando yo voy a una discoteca no me puedo tomar un trago o no puedo estar tranquilo porque hoy en día hay mucha gente que lo ve a uno y es pendiente de grabar para hacerlo quedar mal a uno, entonces uno no puede tomar o no puede estar borracho porque toca dar ejemplo", dijo la Liendra.

"Por el otro, yo siempre que voy a una discoteca, varias personas, muchísimas personas, me ofrecen licor. Son como 'hey, liendra, tómese uno', y yo la verdad no tomo ni recibo mucho porque uno no sabe que le echan el trago, entonces por seguridad no lo hago”, explicó el influenciador colombiano.

Varios usuarios de las redes sociales, al ver eso se fueron en lanza en ristre en contra de Gómez, pidieron que "lo ignoraran si lo veían en la calle" . Incluso, algunos lo tildaron de "agrandado".

“Así son. La gente los hace famosos y ahora salen con que no los quieren saludar en la calle", “cuando lo vean ignórenlo. "estos nuevos ricos son un fastidio”, “ni Shakira se atrevió a tanto. ¡Qué tal este creído!”, fueron algunos de los comentarios.