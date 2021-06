Con este nuevo truco ya no le saldrá su expareja en Tinder /

Tinder se ha convertido sin duda en una de las aplicaciones más populares si se habla de herramientas para conocer personas o pactar citas. Sin embargo, hasta ahora se activa una función que alegrará a más de un usuario. Será posible el bloqueo de exparejas, compañeros de trabajo y muchos otros.

Según confirma un estudio realizado por la compañía, más del 40% de los usuarios hallaron a una expareja en la app. Otro 24% vio a un familiar o colega e incluso, un 10% encontró el perfil de un profesor. Datos que llevan a que sus creadores impulsen mejoras dentro de la navegación de la aplicación.

Teniendo en cuenta lo anterior, la aplicación de citas está implementando una herramienta de bloqueos que da mayor control a los usuarios sobre su experiencia dentro de la app.

¿Cómo bloquear a alguien en Tinder?

Inicialmente debe dirigirse a la configuración del perfil del usuario. Luego, buscar los contactos que preferiría no ver o no ser vistos en Tinder. Acá cabe aclarar que si esas personas crearon una cuenta con los datos o información de contacto que usted tiene, ya no le aparecerán.

Cifras:

Cabe recordar que, Tinder se introdujo en un campus universitario en 2012 y es la aplicación más popular del mundo para conocer gente nueva. Además, actualmente se encuentra disponible en 190 países y más de 40 idiomas. Tinder es la aplicación no relacionada con juegos de mayor recaudación a nivel mundial.