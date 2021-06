Lionel Scaloni: “Contra Colombia tenemos planteado hacer algo diferente”

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una rueda de prensa previa al partido contra Colombia por la fecha 8 de las Eliminatorias al Mundial. Entre tanto, destacó el potencial del combinado colombiano, así como aseguró que le brindaron las garantías para disputar el juego en el marco de las alteraciones públicas que se han presentado en el país en los últimos días.

Aunque para el partido contra Chile el técnico argentino dio el equipo con días de anticipación, para el compromiso de este martes no se atrevió a dar el once inicial ya que debe hacer una valoraciones y definir.

Le puede interesar:

"Casi lo tengo definido. Nos queda el entrenamiento de hoy para valorar jugadores a ver cómo están, que la idea es que jueguen, hasta la tarde no lo voy a tener confirmado. Cada vez que enfrentamos a un rival buscamos la manera de hacer daño, intentamos ser flexibles, es una posibilidad que nos puede interesar para contrarrestar al rival y hacer daño", dijo.

Respecto al grado de dificultad que representa jugar con Colombia, luego de que el equipo 'tricolor' ganara con solvencia ante Perú, manifestó que es uno de los equipos más importantes de la Eliminatoria.

"A nivel de jugador por jugador es una gran Selección. A este entrenador lo conozco bien y hace cosas muy interesantes, le está dando una buena forma al equipo y es difícil sumado a que hace calor y es una dificultad venir a jugar en esta cancha. Es una selección de las importantes. Ellos vienen de ganar, están bien y es una selección difícil como tantas otras, lo más importante es saber el juego que hacen. Sus jugadores son conocidos y nos ayuda a analizarlos mejor", manifestó.

Por otro lado, se refirió a la presencia de público en el estadio Metropolitano para el juego ante Colombia.

"Tomarán las medidas necesarias y no deja de ser extraño por el momento delicado que travesamos en toda Sudamérica. Esperamos que se tomen las medidas para la salud del que va a la cancha y de todos nosotros", destacó.

Ante las palabras del jugador colombiano Gustavo Cuéllar respecto a la marca férrea sobre Lionel Messi, expresó que es algo normal para ellos.

"Los partidos de Leo siempre es con dos o tres rivales siguiéndolo, entonces es un poco de lo mismo, si hacen algo diferente lo veremos en el partido. Tenemos planteado hacer algo que no venimos haciendo en los últimos partidos y esperamos que se pueda hacer. Siempre tenemos implementar la otra opción, de hacer lo que conocemos. Vamos a ver si repiten equipo, si cambian algo, pero la marca de Leo es algo que tenemos asumido", recalcó.

Scaloni, también se refirió al contexto social que vive Colombia en el marco del Paro Nacional, donde asegura que le han brindado todas las condiciones para poder disputar el partido, teniendo como último precedente el juego de River Plate en Barranquilla.

"Yo lo vi por la tele y lógicamente no es una situación agradable, esperemos que esté la situación controlada. Nos dicen que está todo bien y que se va a jugar sin ningún problema y que no va a haber nada parecido a lo de ese día. Lo he visto y lo tenemos en cuenta por si pudiera pasar pero nos garantizan que eso no va a suceder", explicó.

Por último, se refirió a las debilidades del equipo argentino, siendo la falta de crear oportunidades y concreción de goles el aspecto a reforzar.

"Nosotros no estamos sufriendo en la marca. Si sufrimos en algo, es en concretar mucho más, lo que tenemos que hacer es crear más opciones y concretar, a nivel defensivo no estamos sufriendo. Mañana va a ser un partido diferente y hay que tomar recados a nivel defensivo por las características del rival", finalizó.