“Aunque no sean días para bailar, lo necesitaba para sanar”: Greeicy Rendón

La cantante y actriz caleña Greeicy Rendón subió la temperatura en redes sociales con un baile de salsa con poca ropa que dejó ‘boquiabiertos’ a sus más de 17,4 millones de seguidores en Instagram, quienes no paran de elogiarla.

Sin embargo, la artista quiso dejar en claro que por más que suba un video de ella bailando, no está desconectada de la realidad del país y escribió lo siguiente: “Perdón, pero aunque no sean días para bailar... necesitaba bailar para sanar”.

Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: “Qué sabor”, “que viva la alegría”, “eres demasiado”, “no pareces de este mundo”, “y qué nos queda a las mortales”, “la entrepierna más reluciente que he visto”, “la mejor en los pasos prohibidos”, entre otros.

El video, que está dividido en dos reels, ya acumula más de 5.000 reproducciones, 800.000 likes y 5.000 comentarios en donde la felicitan por su postura y le dicen que siempre se debe disfrutar sin importar las circunstancias y, por supuesto, piropos por sus movimientos.