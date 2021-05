MinInterior desautoriza acuerdo con el Comité del Paro de Buenaventura

El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el Gobierno desautorizó el documento firmado por el recién nombrado comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez y Juan Pablo Diaz Granados, viceministro de relaciones políticas, en el que se establecía un acuerdo con el Comité del Paro para habilitar un corredor humanitario en Buenaventura.



El texto, que generó revuelo político, en las últimas horas, fue rechazado por Palacios por considerar que va en contra de la principal petición del gobierno, que es la de levantar los bloqueos en las vías para avanzar a una mesa de negociación.



En las últimas horas el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras había lanzado duros cuestionamientos contra los funcionarios que firmaron el documento. Manifestó que el acuerdo entrega el control y la soberanía del territorio.



“Con la firma del acuerdo con el Comité Distrital del Paro de Buenaventura, el Gobierno Nacional ha entregado el control y la soberanía sobre el territorio nacional, otorgando a los promotores facultades de control y vigilancia sobre la carga”, indicó Vargas Lleras



Y agregó que “legalizando el bloqueo y tolerando el mal llamado “corredor humanitario por la vida y la paz”, donde se podrá transitar en las horas y por las vías que ellos determinen. Quedan prohibidas las exportaciones y perdido cualquier asomo de autoridad”.



Pero el expresidente Vargas Lleras no fue el único que lanzó críticas, también desde algunos sectores del Centro Democrático. Incluso, el expresidente Uribe en sus redes sociales había indicado: “Sustitución de la autoridad legítima: El Paro de Buenaventura da permiso y define cuántos camiones pueden entrar y salir, los días y los productos autorizados. Se pierde la autoridad, se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia”.



Por su parte el senador Gabriel Velasco dijo a Caracol Radio que lo complejo es que tipo de acuerdo es que legitime otro tipo de autoridad. “ A mí juicio es un tema muy delicado que espero que se revise para no generar una nueva autoridad en Buenaventura, que sería muy grave”.