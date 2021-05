“Ella me pordebajeó y no pienso pagar con la misma moneda”: Epa Colombia

Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se refirió al tema en el que está involucrado Miguel Jaramillo, marido de Alejandra Azcarate, luego de la incautación de una avioneta con 440 kilos de cocaína, que eran de la empresa Interandes Helicópteros S.A.S., cuyo representante legal es el esposo de la artista.

La influenciadora y ahora empresaria abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram para resolver dudas de su vida o de algún tema que quisieran saber sus seguidores, y uno de ellos le preguntó “qué opinas de la Azcarate” y esto respondió.

“Yo no voy a hablar nada de ella, ella una vez habló de mí y me pordebajeó cuando lo del Transmilenio y yo no pienso pagar con la misma moneda. Cada quien hace de su vida un candelero”, dijo Epa Colombia.

La respuesta fue descargada por un perfil dedicado a la vida de los famosos y los internautas pudieron opinar sobre las palabras de Daneidy: “Bien hecho, Epa”, “me quito el sombrero ante tu respuesta”, “total, a cada quien le llega su día”, “así se comporta una dama”, “la Azcarate se pordebajeó solita”, entre otros.