A un año de elecciones, el momento político es incierto

El país está enfrentando, como el resto del mundo, la pandemia del coronavirus. Una situación a la que se ha sumado en el último mes movilizaciones con miles de personas que han salido a las calles a expresar su inconformismo en varios frentes, lo que hace que el panorama social, económico y político sea complejo y plantee más interrogantes que respuestas.



Durante los últimos días el Gobierno ha venido adelantando acercamientos con diferentes sectores y líderes políticos del país con el propósito de buscar salidas a la crisis. El presidente Iván Duque en las últimas semanas realizó cambios en gabinete, pese a los cuales cada vez se escucha más que la administración tiene problemas de gobernabilidad.



La situación política del país, para la profesora de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario y doctora de la Universidad de Notre Dame, Sandra Botero, es compleja y se ha profundizado “por la falta de liderazgo” del Gobierno actual. “La manera en que el presidente y su equipo han manejado las movilizaciones de las últimas semanas dista mucho de proponer soluciones. Lo que ha hecho es agravar la crisis y los problemas que ya tenía el Gobierno”, indicó.



Para el analista Camilo González Posso, Colombia está atravesando por una crisis múltiple que tiene componentes sociales, económicos y sanitarios sin precedentes. Agregó que: “se abre dentro de unos meses la coyuntura electoral y todos estos problemas sociales van a traducirse también en el nivel político. Se espera que no sea por el camino de la violencia, que no sea con asesinato a líderes y con la violencia desbordada, que haya realmente garantías. Estamos ante una gran encrucijada que no es solo para una coyuntura, sino para toda una década”.

Así es el momento político y social de Colombia, justo a un año de las contiendas electorales por la Presidencia de la República. Sin embargo, analistas consideran que aún no es claro el impacto que tendrán sobre las elecciones presidenciales de 2022 temas como las movilizaciones de las últimas semanas y la pandemia. Se habla de un momento de incertidumbre.



En esa línea, el politólogo, doctor en ciencias sociales y profesor titular del departamento de ciencias políticas de la Universidad Javeriana, Andrés Ávila, considera que, aunque sí habría impacto sobre la jornada electoral, aún es difícil determinar los alcances: “Hoy es muy difícil, incluso, pensar en quiénes podrían ser los candidatos al Congreso y cómo se van a comportar partidos y congresistas en un proceso electoral que para ellos es fundamental. Y hacia Presidencia, salvo el nombre de Petro, que va a estar ahí seguramente, el centro y la derecha todavía no tienen figuras fuertes para presentar. Vamos a ver cómo se decanta esto; lo que pasa es que las elecciones para Congreso son clave para allanar el camino hacia las presidenciales”, indicó Dávila.



Frente al panorama para las elecciones de 2022 la profesora Sandra Botero aseguró que, en procesos electorales anteriores, para esta época las candidaturas han estado más definidas, pero en este momento el panorama no es claro y podría cambiar. “Los jugadores clave de las campañas presidenciales están también a la espera de qué va a pasar para posicionarse frente a eso. Creería que la excepción es Gustavo Petro, que ha estado las últimas semanas mandando unas señales muy claras y obviamente en una postura crítica al Gobierno”.

En medio de las movilizaciones y la situación de la pandemia, para muchos expertos el panorama para las elecciones a la Presidencia de la República aún no es claro.