Jugadores del Real Madrid lamentan salida de Zidane, pero le desean éxito

Real Madrid hizo oficial la segunda renuncia de Zinedine Zidane al cuerpo técnico, tras una temporada sin levantar títulos, lo que impulsó su decisión de dar por finalizada su etapa como entrenador 'merengue', por lo que el club mostró respeto por su paso y le envió "agradecimiento por su profesionalidad".

A través de redes sociales, los jugadores y referentes del equipo 13 veces campeón de la Champions League han lamentado la salida del francés del baquillo, pero le desean éxitos en sus siguientes retos profesionales.

"ZZ, único e irrepetible. Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster", escribió Sergio Ramos en su cuenta de Instagram.

"Gracias hermano por todo lo que me has aportado en el plano colectivo e individual. Estoy orgulloso de haber podido avanzar y crecer junto a la persona que eres. Nos vemos", escribió Karim Benzema en sus redes sociales.

"ZZ. El maestro. Desde que llegué a Madrid hace 10 años, has sido más que un entrenador, un mentor. Me ayudaste a desarrollarme como jugador y como persona. Has sabido llevar con clase a esta generación dorada hacia las cumbres (¡y varias veces!). Nunca podría agradecerte lo suficiente todos los consejos que me has dado, ya sea en el campo o fuera de él. ¡Gracias de nuevo, jefe! Suerte en el futuro y nos vemos pronto", dijo emotivo Raphael Varane.

"Míster, solo tengo palabras de agradecimiento por este tiempo en el que te he tenido como entrenador. Muchas gracias por tu entrega, dedicación y por hacerme mejor jugador cada día", escribió en Instagram Dani Carvajal.