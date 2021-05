Descubra 10 locaciones reales de películas de superhéroes con esta app

El Día Internacional del Orgullo Friki conmemora el aniversario del estreno de la película de Star Wars 'Una nueva esperanza' y busca extender y poner en valor la cultura de la comunidad 'geek', que tienen a las películas sobre superhéroes como una de sus principales referencias.

Visitar las locaciones físicas donde se rodaron las películas de superhéroes es una de las mayores aficiones de muchos seguidores, aunque no resulta sencillo por las restricciones actuales para viajar.

Para que sea posible visitar desde casa las localizaciones de rodaje más frikis, Google ha recopilado diez escenarios de películas de superhéroes que es posible visitar utilizando su herramienta Google Earth.

WOLVERINE

El primero de estos ejemplos es Wolverine inmortal, película de la saga X-Men protagonizada por Hugh Jackman. La escena del funeral del Samurái de Plata está rodada en el templo Zojoji, un templo budista de Japón del siglo XIV que puede visitarse con esta app.

BATMAN INICIA

Otro de los escenarios de rodaje predilectos es el glaciar Vatnajökull en Islandia, que aparece en la película Batman Inicia, y da cabida a la lucha entre los personajes interpretados por Christian Bale y Liam Neeson. Curiosamente, el casquete de hielo se agrietó durante el rodaje.

X-MEN

En la película X-Men (2000), se mostraba una escuela de mutantes en la Mansión X, del profesor Charles Xavier. En realidad, esta escuela es la Casa Loma, un castillo situado en Toronto (Canadá) construido en 1914, que ahora puede visitarse con la herramienta.

MUJER MARAVILLA

Google Earth acerca a los aficionados de la película Mujer maravilla (2017) a sus locaciones, ya que se incluye el Museo del Louvre de París. Allí es donde la superheroína Diana trabaja como experta en armas antiguas.

GUARDIANES DE LA GALAXIA

Guardianes de la Galaxia, dirigida por James Gunn, cuenta la historia de Peter Quill, un aventurero que se ve inmerso en una trama por robar una misteriosa esfera. Las primeras escenas de la película están rodadas en la Estación de tren Regus Liege-Guillemins, en Bélgica, que fue diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava.

PANTERA NEGRA

Otro ejemplo de localización visitable por Google Earth es de Pantera Negra en la que una de las escenas más recordadas es la coronación de T'Challa (Chadwick Boseman) como Rey de Wakanda.

El lugar elegido para ello son las Cataratas del Guerrero que en realidad son las Cataratas de Iguazú, situadas sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná.

SUPERMAN

La lista también incluye algunas películas clásicas como es el Superman de 1978. En ella, la oficina de Clark Kent se encuentra en el ficticio Daily Planet, que no es otro que el The News Building, un edificio de oficinas en Nueva York que antes albergó la redacción del periódico New York Daily News.

IRON MAN 2

En la segunda entrega de Iron Man 2, se puede ver a Tony Stark disfrutando de una caja de donuts y un café en Randy's Donuts, la emblemática tienda de donuts en Los Ángeles y cuya famosa figura mide casi siete metros de altura y puede verse en Google Earth.

THOR

La plataforma digital acerca también una de las localizaciones de Thor: el mundo oscuro. En ella, durante la batalla final entre Thor y Malekith, una nave espacial gigante aterriza junto al edificio del siglo XVIII Old Royal Naval College, en Londres.

VENGADORES: GUERRA DEL INFINITO

Por último, los seguidores de Vengadores: Infinity War pueden valerse de la tecnología de Google para visitar el lugar donde se rodó la escena final de la película.

En ella, se ve al villano principal Thanos (interpretado por Josh Brolin) saliendo de una pequeña cabaña para ver el atardecer en una vista de montañas y arrozales. Este escenario no es otro que las Terrazas de arroz de Banaue, unas terrazas talladas en las laderas de las montañas de la isla de Luzón, en Filipinas.