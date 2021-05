Expresidente Gaviria pide al Gobierno no presentar nueva reforma tributaria

A través de una carta dirigida al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, cuestionó la postura del Gobierno nacional de presentar una nueva reforma tributaria.

“Si será que es muy inteligente responderle al paro y a sus devastadoras consecuencias con otra reforma tributaria, más de lo mismo. No será que en la Casa de Nariño hay algún asesor que prevenga que eso nos llevará a agudizar el descontento, y se verá como una ofensa a quienes no comprenden bien las razones por las que el gobierno se aferra a su equivocada política”, afirmó Gaviria en la misiva.

El exmandatario recordó que durante 20 años votó a todas las reformas para financiar el estado, buscando resolver el déficit fiscal. Pese a ello, insistió en que actualmente la tributaria no es la medida más pertinente.

“No me gusta la reforma tributaria por que sea impopular, sino porque eso no es lo que hay que hacer. Habrá muchos liberales que no piensan así. Lo he repetido hasta el cansancio, lo he dicho varias veces, pero insisten en otra tributaria. Lo que no es raro en la Colombia de hoy, con un gobierno de oídos sordos y unos partidos, dirigentes y empresarios", añadió.

Lea también:

En la extensa carta, que sucede a otra comunicación enviada al Ministro de Defensa, Diego Molano, el presidente del Partido Liberal consideró que "el grado de inversión (no) lo perdimos por no resolver el déficit fiscal. Lo perdimos por el Paro. Lo que la comunidad internacional ha observado con alarma es como estamos perdiendo nuestra gobernabilidad y nuestra estabilidad política".

A propósito del estallido social, el liberal consideró que el exministro Alberto Carrasquilla y la calificadora Fitch son responsables. durísimos. “Señores de Fitch, ustedes con su torpeza y Carrasquilla, han contribuido a generar la situación que estamos pasando".

En paralelo, Gaviria criticó la postura de las calificadoras sobre el país: "que nos cuenten cuáles son los países que están subiendo sus impuestos en estos tiempos de pandemia. A Colombia le están castigando y discriminando porque no nos plegamos a esa coalición del exMinHacienda y las calificadoras".

El electo presidente en 1990 finalizó su intervención regresando a su pedido de no tramitar una tributaria, cuestionando si "no será mejor que esperamos la próxima legislatura para que el ministro y el Banco de República vean cuál es la mejor de las opciones para financiar necesidades sociales que son imperiosas?".