La carta del MinDefensa al expresidente César Gaviria

En los últimos días el expresidente César Gaviria ha lanzado varios cuestionamientos contra el ministro de defensa, Diego Molano, por el manejo que le ha dado a las movilizaciones y sus declaraciones frente a los bloqueos de vías en el país.



Ante esto, el ministró Diego Molano envió una carta que conoció en primicia Caracol Radio, en la que señala que es un defensor de la Constitución Política de 1991 y en la que también asegura que algunas de sus declaraciones han sido malinterpretadas.



“Con profunda preocupación lamentó que estas han sido malinterpretadas y han llegado a conclusiones a las cuales jamás he pretendido llegar, tales como que estas constituyen una licencia para matar, que no me ha importado la muerte de civiles o que no he diferenciado entre la protesta pacífica y los actos de vandalismo que se han realizado en las últimas semanas”, dice la carta.



En la carta, ademas, niega que alguna declaración suya haya incitado a atentar contra los indígenas o marchantes.



“ En ningún caso he dado instrucciones o siquiera insinuado a la Fuerza Pública que bajo estos postulados se pueda utilizar armas de fuego contra indigenas o cualquier otro ciudadano que se manifiesta de manera pacífica, ni siquiera contra quienes lo hacen de manera violenta”.

Agrega que “ en relación con mis declaraciones de Popayán, siempre he reivindicado y respaldado la labor de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales. No se han hecho y no se harían señalamientos que estigmaticen su trabajo”. Añadió que ”los líderes sociales y defensores de DDHH no se identifican con alias sino con sus nombres, apellidos y cédulas. Por eso en mi declaración no se individualizaron ciudadanos, sino que se mencionó personas indeterminadas..”



Molano le solicitó al expresidente César Gaviria para profundizar sobre los temas expuestos en la misiva.



Cabe mencionar que esta semana el expresidente César Gaviria, a través de un comunicado, lanzó fuertes críticas al ministro Molano. Allí señaló: “he seguido con mucho cuidado cada declaración del Ministro de Defensa. En la práctica significan una licencia para matar, o que no le importan los muertos civiles, o que no puede hacer diferencia



Esta carta se conoce en momento en que en el Congreso está previsto para la próxima semana dos debates de moción de censura contra el ministro Diego Molano y ante la inminente posibilidad de que el partido liberal vote a favor de esta.