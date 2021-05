"Cuando gané, el candidato que derroté dijo que iba a estar en las calles" /

Bajo el marco de las protestas en Colombia, varios son los mensajes que circulan en redes sociales sobre posturas a favor y en contra del Gobierno. Precisamente en las últimas horas se ha viralizado el fragmento de una entrevista del mandatario Iván Duque en el que afirma que como consecuencia de las protestas es que su gobierno no ha sido exitoso.

En el fragmento compartido Duque afirma: "Cuando gané las elecciones, el candidato que derroté dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar durante todo mi gobiero" y posteriormente continuó, "su propósito era no dejarme gobernar".

En esa misma línea Duque reitera que los intereses en las calles responden a temas políticos y más cuando se acerca un nuevo periodo electoral. "Hay algunas personas que por su interés político no están a favor de la recuperación económica, no están a favor de la vacunación masiva, no están a favor de atender a los más pobres", explicó.

Para finalizar, el mandatario afirma que construir una carrera política no es la solución que necesita el país en las próximas elecciones. "Alguien que quiera construir su ascenso al poder a través del caos y la desesperación, ese no es el tipo de presidente que necesita Colombia", puntualizó.