En el año 2000 vi una película que se llamaba Frequency. De un hombre que era radioaficionado, encendía todas las noches una máquina con una antena para hablar por radio con otros radioaficionados y se creaba una magia que hacía que se comunicara por radio con el pasado, con su papá 30, años antes. El papá ya había muerto y entonces no podía hablar con él en el mundo real pero por radio sí.

La venta de Yahoo explicada con la película Frequency

A mí me gustó mucho la película, te la recomiendo. Pero cuento eso hoy porque al final de la película el personaje del hijo ya adulto le decía a su padre, que le oía desde el pasado, una palabra clave para que la familia en el futuro fuera rica. Y esa palabra fue Yahoo.

La venta de Yahoo podría hacer ricos a muchos todavía. Vamos a explicar la venta de Yahoo y AOL. Y para eso nos vamos a apoyar en la película Frequency. Comencemos por el principio oyendo en el pódcast un fragmento del tráiler de la película.

Descarga este episodio pódcast aquí.

Yahoo está en venta una vez más pero esta vez no parece ser un buen negocio, aunque según quien lo compra y quien lo vende va a depender cómo lo veamos. En el año 2000, cuando yo vi la película Fequency, Yahoo era un gigante de internet y quien hubiera comprado acciones de esa empresa, para ese momento seguramente era muy rico. Pero años después la cosa empezaría a cambiar, el reinado de Yahoo comenzó a ceder terreno ante Google y ya no usábamos Yahoo para las búsquedas, sino que usábamos Google y seguimos usándolo todavía.

La compra

Y para 2016 Yahoo que estaba muy decaída fue comprada y rescatada (de alguna manera) por una gran compañía, otro gigante de las telecomunicaciones que se llama Verizon. Pagó 4.830 millones de dólares en 2016 para comprar Yahoo y era la segunda compañía de internet que Verizon se compraba, porque apenas un año antes, en el 2015 ya se había comprado a America On Line, conocida mundialmente como AOL. Y esa la costó 4.400 millones de dólares. Fue un total de 9.230 millones que se gastó Verizon entre 2015 y 2016 en adquirir a esas dos compañías.

En mayo de 2021 Verizon vende a Yahoo y a AOL, ambas al tiempo, y las vende por 5.000 millones de dólares. Significa que durante estos años Verizon perdió 4.230 millones de dólares y ahora capitaliza esa pérdida, porque ya no puede esperar más a que las compañías vuelvan a ganar tanto valor como para equilibrar esa balanza. Parece un muy mal negocio para Verizon, pero tal vez saben qué es lo que están haciendo.

Verizon

Verizon communications es una compañía de banda ancha y de telecomunicaciones que existe desde el año 2000. En esa época la compañía de teléfonos Bell Atlantic compró a una compañía independiente de telefonía que se llamaba GTE. Se fusionaron y crearon Verizon pero en realidad esa compra había estado precedida antes por la fusión de Bell Atlantic con NYNEX.

¡Una corporación de mercurio con nano chips en la capacidad de separarse y reunirse tomar el control de otras y volverse a unir!

La versión resumida de todo esto es que había una vez una compañía que era tan tan tan grande que los Estados Unidos la demandó por monopolio y obligó a que se dividiera en 7 compañías pequeñas. Esas 7 compañías empezaron a reagruparse de nuevo. ¿Te acuerdas de cuando en Terminator le disparan al robot pero está hecho como de mercurio y vuelve y a juntarse sin importar que lo desmembren? Bueno, así, pero con empresas.

En Terminator había un T-1000 prototipo creado por Skynet para ejecutar y cumplir las misiones de asesinato -estamos hablando de una película- pero el T-1000 no era un robot normal y corriente sino que estaba hecho de una polialeación mimética de un metal líquido que, junto con nano chips, le permitían auto regenerarse. Le decían el Mercury Man y para entenderlo completamente tendrías que haber visto la película Terminator 2.

Al ser un robot como de mercurio con nano chips y todo eso, puede copiar objetos de su mismo tamaño e incluso puede reactivar otras unidades robóticas que esten severamente dañadas, y mejorarlas con sólo echar una parte de su metal líquido para revivirlas. Ahora, si existe el Mercury Man ¿deberíamos pensar que también existe la Mercury Corporation?

¡Una corporación de mercurio con nano chips en la capacidad de separarse y reunirse tomar el control de otras y volverse a unir!

Nietas de Bell

Todo parece haber comenzado con Bell Telephone Company, la que fundó Alexander Graham Bell en 1880 que viene a ser como el abuelito de Verizon o bisabuelo. Bell se transformó en AT&T: American Telephone and Telegraph Company. Llegó a ser tan grande, pero tan grande, que los Estados Unidos puso una demanda antimonopolio en 1982 para disolverla en 7 partes.

Hagamos aquí un apartado especial, un paréntesis para ver las demandas de los Estados Unidos contra AT&T por monopolio.

La división anti-monopolio

El primer pleito había sido en 1913, en un caso que terminó en que el AT&T se escindió de Western Union. ¿Te suena ese nombre?

La siguiente demanda fue en 1949 y terminó con un acuerdo en el que el AT&T vendió a Western Electric y acordó darle licencia de sus patentes a los competidores porque no se podía tener todo el negocio concentrado en una sola compañía.

Luego vino la demanda de 1982, entonces fue cuando AT&TT se dividió en 7 “baby bells”, 7 compañías que se repartieron a los Estados Unidos según el mapa por Estados: Pacific Telesis operaba en California y Nevada. US West tenía los estados desde Arizona y Nuevo México en el sur hasta Washington, Montana North Dakota en el norte, tocando las fronteras de México y de Canadá. Ameritech tenía a Wisconsin, Michigan, Illinois. NYNEX en Nueva York y su área de influencia. Bellsouth: la Florida, Georgia, Alabama, Tennesee y Luisiana; llegó incluso a operar en muchos países de Latinoamérica como Colombia. Southwestern Bell Corporation: Texas, Oklahoma, Kansas, Arkansas y Missouri. Esa compañía compró a AT&T Corporation y por ese lado 5 de las 7 “baby bells” se reunificaron.

¿Y las otras 2 de las 7? Las otras dos las otras fueron Bell Atlantic y NYNEX, las dos baby bells que estaban en la zona de Nueva York, se fusionaron. Y además se compraron otra empresa que se llamaba GTE.

¿Te suena parecido como a quién se compra digamos a AOL y a Yahoo? Bueno pues en ese entonces Bell Atlantic + NYNEX + GTE conformaron a Verizon.

A grandes grandes rasgos AT&T se dividió en 7 que luego se fueron fusionando de nuevo hasta quedar en solo dos: De nuevo AT&T y Verizon.

En el año 2005 el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a las empresas que se iban a fusionar que eran Southwestern Bell una de las 7 baby bells que ahora compraba a su “mamá” AT&T.

El siguiente pleito fue en el año 2011 y AT&T intentó comprar a la compañía T- Mobile, la cuarta más grande, pero una vez más se opuso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esa fusión habría convertido a esa compañía en un enorme gigante con 120 millones de clientes.

En el año 2017, poco después de que el primo Verizon había comprado a Yahoo y a AOL AT&T concretó la compra de Directv y de Time Warner, con todo y CNN adentro. Estos datos de las demandas fueron tomados de Expansión.MX

La película

Volvamos al relato que nos conduce a Yahoo porque ya hay muchos personajes en esta historia. ¿Qué pasa entonces con Verizon? Siendo una compañía de banda ancha de telecomunicaciones hija y nieta de AT&T y a la vez prima de la actual AT&T, ahora decide vender a Yahoo y a AOL por un precio mucho menor del que había pagado por ambas. Capitalizan su pérdida y por poco pierden la mitad de la inversión. Pero me da la impresión de que pobres, pobres… no se van a quedar. Y de que haciendo el paralelo con Frequency, la película que te contaba, si una llamada mágica de radio que logre hablar entre el pasado y el futuro le advirtiera a alguien de comprar acciones… el tráiler de esa película tal vez sonaría como está en el episodio pódcast que puedes oír aquí.

¿La Verizon de hoy le diría a toda la familia corporativoa, a su papá Bell, a su mamá AT&T y a sus 7 baby bells hermanitos que a la vez son primos y son parte de la hermana AT&T… ¿Les diría “compra a Yahoo” o les diría “por nada del mundo vayas a comprar a Yahoo”?

Volvamos a la película del año 2000, Frequency. Cuando la lanzaron pusieron al final del tráiler la dirección de internet frequencymovie.com Cuando tú entras a esa dirección de internet te encuentras con que esta página que fue de New Lince Cinema ahora pertenece a Warner Brothers, compañía que ahora le pertenece a AT&T. Viene a ser prima de Verizon.

Pero además en esa página anuncian películas que van a estar en teatros y en HBO Max. Por consiguiente tengo la esperanza de poder volver a ver esa película sin pagar extra con una suscripción a HBOGO, que en junio de 2021 se convertirá en HBO Max.

Pero si alguien quiere ver la película sin tener HBO Max (espero que la pongan en esa plataforma y que no me hagan quedar mal), la película Frequency está disponible en Apple TV. La puedes alquilar por menos de 3 dólares. Y también está en Google Play Store por un precio similar. Pero si no quieres hacer ninguna de las anteriores, en este episodio pódcast tienes un fragmento de la película, justo el fragmento en el que mencionan a Yahoo. Y lo oyes aquí como derecho de cita o Uso Justo (Fair Use), ya que estamos hablando de la película vamos a oír un fragmento muy corto demostrando lo que argumentamos. Y a la vez invitando -por supuesto- a que la veas legalmente.

El personaje pricipal de la película dice en la transimisión mágica de radio hacia 30 años en el pasado: “Mi nombre es Santa Claus y voy a darte el regalo de Navidad más grande que hayas tenido”… y el regalo es una palabra una palabra mágica, como abracadabra pero mejor, una palabra para hacerse millonario. “Yahoo”. Suponemos que el personaje del pasado compra acciones y ocurre la magia para que la familia ahora sea rica.

El problema es ¿quién compra a Yahoo? Porque no es lo mismo comprarlo cuando vale más de 4.000 millones de dólares a cuando lo venden en 5.000 pero te enciman otra compañía como AOL.

La venta

El el episodio pódcast en esta parte oímos una falsa cuña promocional que dice “Aproveche la promoción, compre un antiguo gigante de internet y sólo por esta semana reclame dos. ¡El segundo es gratis!”

El comprador de Yahoo es Apollo Global Management, un fondo de inversión de los Estados Unidos que está especializado en inversiones “alternativas”. La palabra aparece entre comlillas en la nota de Xataka escrita por José García.

En Apollo dicen que creen firmemente en las perspectivas de crecimiento de Yahoo y en ayudar a Yahoo a seguir prosperando. Y si se me permite una opinión personal, yo no entiendo cómo es que ha estado prosperando Yahoo en los últimos años. ¿Tú crees que ellos saben algo que nosotros no? Tienes actualmente algún producto de Yahoo o de AOL?

Créditos:

Libreto, narración y edición: Félix Riaño.

Los fragmentos del tráiler y de la película aparecen bajo la figura de Fair Use, pues son citas puntuales para demostrar lo aquí expuesto sobre esa película.

Todas las músicas utilizadas en este episodio tienen licencia Creative Commons.

We March Together - Patrick Patrikios

Ratatouille's Kitchen - Carmen María and Edu Espinal

Wehrmut - Godmode

Alpine Bierhalle - Aaron Kenny

Hologram - Bobby Richards

Yah Yah - josh pan

Alpine Bierhalle - Aaron Kenny

Outlaw's Farewell (part I) - Reed Mathis

The Colonel - Zachariah Hickman

Final Boss - Myuu

Wehrmut - Godmode

The Bronx is Burning - Doug Maxwell Media Right Productions

New Space Ship - Trevor Garrod

Land of the RetroOnes - RAGE

We March Together - Patrick Patrikios

Sun SpotsSilent PartnerLibrary

New Space Ship - Trevor Garrod

Beatbox Lighter - Kwon