La Liga Francesa se definirá en la última fecha del campeonato

El Lille, líder de la Ligue 1, no pasó del empate sin goles ante el Saint Etienne (11º), pero conserva la primera plaza y se jugará el título en la última jornada, con el París Saint-Germain (2º), que goleó 4-0 al Reims (13º), al acecho.

Tras la disputa de la 37ª jornada y a una para el final, el Lille suma 80 puntos, por los 79 del París SG, que goleó con los tantos de Neymar (12, de penal), Kylian Mbappé (23), Marquinhos (67) y Moise Kean (89).

El Lille ganará el título si vence al Angers el próximo domingo u si obtiene un resultado igual o mejor que el del París SG frente al Brest.

Los parisinos están obligados a ganar y esperar que no lo haga el Lille. Incluso empatando podrían ser campeones si los Dogos pierden.

"En el fútbol lo más importante es creer. Todo puede pasar. Vamos a esperar que el Lille no gane en Angers", deseó el técnico del París SG, Mauricio Pochettino.

El entrenador argentino, no obstante, admitió que su equipo no es favorito: "La realidad es que Lille está un punto por delante. No creo en la ventaja psicológica" del PSG, más experimentado a la presión de los grandes, que el Lille.

"Nosotros tenemos jugadores de experiencia, pero el Lille también, que saben jugar bajo presión", añadió.

- "Todo puede pasar", dice Pochettino -

Lo cierto es que el Lille dejó escapar una gran ocasión para acercarse a su primer título en 10 años (que sería el 4º de su historia), aunque gracias al punto sumado sigue dependiendo de sí mismo.

"Hemos comenzado muy nerviosos, seguramente por lo que nos jugábamos", admitió el entrenador del Lille Christophe Galtier. "Deberemos serenarnos en el último partido", añadió.

Los Dogos chocaron contra la defensa del Saint Etienne, aunque sobre la bocina tuvo una doble ocasión para haberse llevado la victoria: Yusuf Yazici disparó al palo y el posterior tiro de Burak Yilmaz lo atajó Etienne Green (90).

Intratable contra los grandes, el Lille volvió a confirmar que tiene más dificultades contra los equipos peor clasificados.

El Mónaco, que venció 2-1 al Rennes con los goles de Wissam Ben Yedder (15) y de Alexander Golovin (28), mantiene su posición en el podio, sinónimo de clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Antes del desenlace liguero, parisinos y monegascos disputarán este próximo miércoles la final de la Copa en el Stade de France.