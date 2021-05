Duque responde a Patricia Janiot si es o no un títere y le pide respeto /

El presidente Iván Duque fue el invitado más reciente del programa de entrevistas de la periodista colombiana Patricia Janiot, durante la entrevista hablaron de la situación actual del país y los retos que ha tenido como gobernante. Sin embargo, el cierre de la entrevista fue el que hizo viral en internet.

En el diálgo, la periodista cuestionó al presidente Iván Duque sobre la autonomía de sus decisiones y le preguntó cuál era su opinión sobre el calificativo "títere" que se ha implementado a nivel nacional sobre las decisones del mandatario y la interefencia de Uribe. De hecho Janiot le recordó a Duque que, Álvaro Uribe Vélez también calificó al mandatario como un títere.

Sobre la pregunta, Duque respondió afirmando que él no es títere de nadie y que como mandatario ha tenido uno de los gobiernos más complejos debido a las condiciones que tiene el país (pademia, migración, paros, etc).

"Me da pena, Ángela Patricia y con respeto, yo creo que es bueno que usted me respete también a mí. Yo no soy títere de nadie y nunca lo he sido. Yo soy el presidente de Colombia", afirmó el mandatario.

Vea el fragmento de la entrevista acá: