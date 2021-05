James Rodríguez considera que "falta poco" para su retiro

La Federación Colombiana de Fútbol publicó una entrevista que tuvo con James Rodríguez, volante del Everton y de la Selección Colombia, donde este habló de su deseo de ser campeón con el combinado nacional, lo que significa jugar con Falcao y su opinión respecto al retiro, del que aseguró "falta poco".

"No he pensado mucho eso, no te sé decir ahora el sitio exacto donde me gustaría retirarme, creo que falta poco, porque no quiero jugar hasta muy mayor, pero bueno, ahora con todos estos años quiero disfrutar al máximo. Hace cuánto tenía 20 años y el tiempo pasa rapidísimo", respondió James al ser interrogado por el equipo en el que quisiera retirarse.

Al respecto añadió: "cada que vengo a la Selección Colombia falta menos, por eso quiero siempre aprender, ayudarle a los jugadores jóvenes que vienen, porque yo también pasé por eso. Para toda esta camada que tiene 30 años falta poco, tenemos que ser felices cuando venimos acá y ayudarles a los jugadores jóvenes para cada que se ponen esta camiseta lo den todo".

Sobre algún partido que recuerde con el combinado nacional, el '10' respondió: "todos los partidos con esta camiseta son importantísimos. Creo que tengo 79 u 80 partidos con esta camiseta y todos los tomo como partidos importantes así sean amistosos".

Entretanto, de un sueño con la Selección, no tuvo dudas para comentar: "Ganar alguna Copa, eso es lo que yo quiero, ya he conseguido muchas cosas importantes con esta camiseta y, por qué no, poder ganar un título, ese es el sueño mío".

De un sueño personal indicó: "Poder estar en un Once de la FIFA, estuve ahí cerca. Sé que ahora es más complicado, hay mucha más competencia, pero todavía estoy muy joven. En el Balón de Oro estuve en el puesto 8 en el 2014".

Finalmente, sobre lo que representa compartir el campo de juego con Falcao, James comentó: "Es un orgullo grande estar jugando con él en la Selección Colombia, haber jugado en el Porto, en el Mónaco. Falcao es una persona que admiro mucho y me pone muy orgulloso haber jugado con él en los clubes que estuve".

"Ojalá que ahora en la Selección Colombia podamos estar mucho tiempo más para darles más alegrías al pueblo colombiano", concluyó.