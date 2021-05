“A partir de hoy no rendiré indagatoria": Iván Moreno a la Corte Suprema

Iván Moreno, condenado a 14 años de prisión por irregularidades en contratos durante la alcaldía de su hermano Samuel Moreno, le manifestó a la Corte Suprema de Justicia que no piensa defenderse ante la justicia.

Iván Moreno mediante una carta dirigida a la entidad manifestó que “A partir de hoy no rendiré indagatoria, no pediré pruebas no ejerceré ningún recurso ni alegaré de forma alguna”.

Moreno le señaló a la Corte que guardará silencio por la falta de garantías en la investigación que se adelanta en su contra por el carrusel de la contratación.

Luego que en 2014 fuera declarado responsable de usar su cargo público para pedir dinero, tráfico de influencias y celebración de contratos sin cumplir requisitos legales y solicitar coimas a un grupo de empresarios para cerrar negocios en 2009 con la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, mediante esta carta, Moreno revoca la competencia de los abogados de intervenir en su proceso jurídico:

“Mi salud física y mental se ha deteriorado de manera considerable al ver que se vulneran todos mis derechos y garantías judiciales siendo sometido por la Corte Suprema de Justicia a una cadena perpetua. Sin embargo, me mantengo vivo gracias a Dios y a la esperanza de que pueda volver a estar con mi familia, con mis hijos algún día”, afirmó.