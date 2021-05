Congresistas del Partido Liberal piden el archivo de la reforma a la salud

La reforma a la salud que está haciendo su trámite en primer debate en las Comisiones Séptimas Conjuntas del Congreso de la República, ha sido objeto de reparos desde algunos sectores políticos. 26 congresistas de esa colectividad indicaron que, “el presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud”.

“Este proyecto no mejora las condiciones del talento humano en salud, ya que continúa permitiendo la vinculación del personal mediante las modalidades legales para el sector público o privado, es decir continúa permitiendo las contrataciones mediante OPS que desmejoran las condiciones de los trabajadores. Así mismo tratándose de trabajadores de las Empresas Sociales del Estado continua el detrimento de sus derechos como trabajadores al no garantizar el pago de la nómina como a todo servidor público, si no por el contrario modificarles las condiciones laborales”, señala la carta.

Según los legisladores, este proyecto fortalecería a las EPS y no responde a las necesidades que en materia de salud tiene actualmente el país. Por tanto, solicitaron su retiro.

“En resumen, el presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas dentro del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, si no en la contratación de salud que realicen las entidades públicas. Por lo anterior, los representantes del Partido Liberal acá firmantes solicitamos el retiro de este proyecto de ley que se encuentra en completa desconexión con el país de hoy, y de ser ignorada nuestra solicitud anunciamos nuestro voto negativo a este proyecto”.

Algunos congresistas de otros partidos, como Rodrigo Lara, en las últimas horas han retirado su firma del proyecto. La reforma a la salud tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno.