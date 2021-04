Talleres de Córdoba varado en Cali por protestas en marco del paro nacional /

Talleres de Córdoba, equipo que jugó ante Deportes Tolima en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tiene dificultades para su regreso a Argentina debido a las protestas y el toque de queda en la ciudad de Cali tras las manifestaciones por el Paro Nacional.

El presidente del club cordobés, Andrés Fassi habló con TNT Sports de Argentina explicando la situación que atraviesan, "Está varado el plantel desde hace varias horas. No podemos tomar el chárter para volver a Argentina. Hay una situación interna muy compleja en Cali, que no permite ningún tipo de movimiento, ni que la gente ingrese. La tripulación de Aerolíneas no puede salir del hotel para ir al aeropuerto", comentó Fassi.

El dirigente pidió la colaboración del ministro del Deporte, Matías Lammens y del presidente de las Aerolíneas Argentinas para que el vuelo de regreso a casa despegue lo antes posible. Talleres de Córdoba, donde juegan los colombianos Diego Valoyes y Rafael Pérez, enfrenta a Huracán por el torneo argentino el próximo domingo 2 de mayo.