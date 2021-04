Gamero muestra su molestia por corta sanción de Yesus Cabrera

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, no fue ajeno a criticar al Comité Disciplinario del FPC tras la sanción de apenas una fecha para Yesus Cabrera, quien con un golpe lesionó a Juan Pablo Vargas por lo que resta del semestre.

Millonarios confirmó este miércoles que el defensor costarricense Juan Pablo Vargas sufrió una fractura estable no desplazada en las apófisis transversas de dos vértebras, sin compromiso neurológico, pero molestia que lo dejará fuera de las canchas por al menos seis semanas.

Con el informe médico confirmado, Vargas se perderá lo que resta de semestre y queda a espera de evolución para reiniciar labores con el cuadro 'embajador'.

No obstante, este mismo miércoles se confirmó que Yesus Cabrera solamente recibiría una fecha de sanción por la fuerte entrada, algo que causó molestia en la afición azul y al mismo técnico Alberto Gamero.

"No sé cómo están midiendo estas agresiones de los jugadores. La Comisión tiene que ver los videos y analizarlos. A Yesus lo quiero mucho, pero me sacó un jugador ocho semanas y solo le dieron una fecha, y a Emerson le dan dos. Es algo que me parece injusto", comentó en rueda de prensa.

Cabrera fue acusado de juego brusco grave en contra de un adversario y sancionado con una multa económica de $181.704.

Entretanto, Emerson Rivaldo Rodríguez, jugador de Millonarios y expulsado en el mismo partido, recibió dos fechas de sanción por conducta violenta en contra de un adversario, por la cual deberá pagar una multa de $393.692.